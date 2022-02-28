ВОЙНА В Украине Российские оккупанты в Крыму начали тайно сгонять мужчин на войну

2022-02-28 11:32

Российские оккупанты в Крыму начали активно забирать мужчин на войну против Украины в составе различных подразделений армии РФ, сообщает Крымская платформа в Facebook.

"По нашей информации, в рядах вражеской армии немало мужчин, которых призвали в Крыму, а теперь – бросили воевать против Украины. С родственниками таких военных в Крыму проводятся встречи, их сообщают о возможности получения психологической помощи при необходимости на время фактического участия членов их семей в военных действиях против Украины.

Но об этом даже не говорят прямо, утверждая, что они задействованы в какой-то "спецоперации". При этом, по имеющейся информации, о местонахождении, физическом состоянии лиц, которые были отправлены на так называемую "спецоперацию", семьи будут уведомлены только после ее окончания", - говорится в сообщении.

Фактически это означает, что о смерти или взятии в плен человека родственники узнают неизвестно когда.

Кроме того, по данным СМИ, в неизвестном направлении из оккупированного Крыма вылетели бомбардировщики и истребители. ВСУ их видит в радарах.

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видео Байрактары в деле: Украинские защитники уничтожили очередную колонну российских оккупантов 2022-02-28 09:31