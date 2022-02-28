ВОЙНА В Украине Зеленский заручился поддержкой Великобритании, эти 24 часа будут решающими для Украины

2022-02-28 10:00

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Глава Украины сказал Джонсону, что следующие 24 часа будут решающими для Украины. Об этом сообщается в Twitter президента.

"Поговорил с премьер-министром Борисом Джонсоном и президентом Польшей Анджеем Дудой об актуальной ситуации безопасности. Согласовали дальнейшие общие шаги по противодействию агрессору. Антивоенная коалиция в действии", - написал Зеленский.

В пресс-службе британского премьера подчеркнули, что Джонсон высоко оценил мужество украинского народа после российского вторжения и высоко оценил руководство президента Зеленского перед лицом таких невзгод.

Премьер-министр добавил, что сопротивление украинского народа героическое.

Джонсон отметил, что сделает все возможное, чтобы обеспечить доставку оборонительной помощи из Великобритании и союзников в Украину. Он также подтвердил твердую поддержку Британией суверенитета Украины.

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