Война в Украине: что сейчас происходит в Киеве и регионах, свежие данные
2022-02-28 10:29
Що відбувається в регіонах на ранок нового дня війни (офіційна інформація):
- Київ повертається до життя. Завершилась посилена комендантська година, яка тривала ще з вечора суботи. У місті запрацює громадський транспорт та продуктові магазини. Проте киян просять не виходити на вулицю без нагальної потреби.
- Житомирщина: цілу ніч сирени, загалом ситуація контрольована.
- Кіровоградщина: ніч пройшла відносно спокійно.
- Волинь: тихо, повітряних тривог не було.
- Херсон: у місті ніч була тиха. У Каховці гради сильні!
- Запорізька область: Бердянськ окуповано. Ворожа техніка спостерігається в різних громадах. У Бердянську під час операції з захоплення міста постраждало двоє осіб: одного вбито, іншого поранено. Міська влада відмовилась від співробітництва з окупантами.
- Рівне: сьогодні вперше з початку війни в місті не було вранці повітряної тривоги.
- Вінниця: відносно спокійно.
- Хмельницький: Спокійно, але була повітряна тривога. Область прийняла 20 тисяч людей, в тому числі які слідували транзитом
- Черкаси: останній відбій повітряної тривоги був о 3 ранку. Відтоді — спокійно. На ранок в Черкасах — повітряна тривога.
- Полтава – відносно тихо.
- У Чернівцях вночі вперше була повітряна тривога.
- Луганщина: ніч відносно спокійно, на ранок – дванадцять одиниць техніки, з них 4 танки рушили у бік Сватового. Повітряна тривога.
- Донеччина: тяжкі бої за Маріуполь і Волноваху.
- Тернопіль: спокійно
- Одеса: ніч в місті – відносно спокійно. Ситуація в області під контролем ЗСУ
- Івано-Франківськ: ситуація спокійна
- Миколаївщина: кілька разів в ночі тривога, загалом – ситуація стабільна.
- Дніпро: відносно тихо, ситуація контрольована
- Харківщина: усю ніч відбивали наступ, знищували колони вже на підходах до позицій ще до того, як вони змогли завдати артилерійських обстрілів міста. Місто під контролем.
- Київщина: повітряні тривоги, гаряче було під Ірпенем, на вишгордоському напрямі, обстріли. Ситуація контрольована ЗСУ.
- Львівщина: ситуація спокійна.