ВОЙНА В Украине Война в Украине: что сейчас происходит в Киеве и регионах, свежие данные

2022-02-28 10:29

Що відбувається в регіонах на ранок нового дня війни (офіційна інформація):

  • Київ повертається до життя. Завершилась посилена комендантська година, яка тривала ще з вечора суботи. У місті запрацює громадський транспорт та продуктові магазини. Проте киян просять не виходити на вулицю без нагальної потреби. 
  • Житомирщина: цілу ніч сирени, загалом ситуація контрольована.
  • Кіровоградщина: ніч пройшла відносно спокійно.
  • Волинь: тихо, повітряних тривог не було.
  • Херсон: у місті ніч була тиха. У Каховці гради сильні!
  • Запорізька область: Бердянськ окуповано. Ворожа техніка спостерігається в різних громадах. У Бердянську під час операції з захоплення міста постраждало двоє осіб: одного вбито, іншого поранено. Міська влада відмовилась від співробітництва з окупантами.
  • Рівне: сьогодні вперше з початку війни в місті не було вранці повітряної тривоги.
  • Вінниця: відносно спокійно.
  • Хмельницький: Спокійно, але була повітряна тривога. Область прийняла 20 тисяч людей, в тому числі які слідували транзитом
  • Черкаси: останній відбій повітряної тривоги був о 3 ранку. Відтоді — спокійно. На ранок в Черкасах — повітряна тривога.
  • Полтава – відносно тихо.
  • У Чернівцях вночі вперше була повітряна тривога.
  • Луганщина: ніч відносно спокійно, на ранок – дванадцять одиниць техніки, з них 4 танки рушили у бік Сватового. Повітряна тривога.
  • Донеччина: тяжкі бої за Маріуполь і Волноваху.
  • Тернопіль: спокійно
  • Одеса: ніч в місті – відносно спокійно. Ситуація в області під контролем ЗСУ
  • Івано-Франківськ: ситуація спокійна
  • Миколаївщина: кілька разів в ночі тривога, загалом – ситуація стабільна.
  • Дніпро: відносно тихо, ситуація контрольована
  • Харківщина: усю ніч відбивали наступ, знищували колони вже на підходах до позицій ще до того, як вони змогли завдати артилерійських обстрілів міста. Місто під контролем.
  • Київщина: повітряні тривоги, гаряче було під Ірпенем, на вишгордоському напрямі, обстріли. Ситуація контрольована ЗСУ.
  • Львівщина: ситуація спокійна.
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