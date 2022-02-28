Что будет с пенсиями и зарплатами во время войны: в министерстве успокоили граждан

Ситуация с макрофинансами и бюджетом Украины остается стабильной - все граждане получат зарплаты и социальные выплаты.
Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко на своей Facebook-странице.
"В тесной координации Минфин, Казначейство и НБУ проводят все необходимые платежи. Заверяю, все граждане получат пенсии, зарплаты и социальные выплаты", - написал он.
Также, министр отметил, что Министерство финансов и органы, подчиненные Минфину (Казначейство, Налоговая, Таможня, Аудит служба) работают в режиме военного времени.
"Все потребности государства обеспечиваются. Макрофинансовой стабильности и бюджету ничего не угрожает", - сообщил он.