ВОЙНА В Украине Что будет с пенсиями и зарплатами во время войны: в министерстве успокоили граждан

2022-02-28 18:30

Ситуация с макрофинансами и бюджетом Украины остается стабильной - все граждане получат зарплаты и социальные выплаты.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко на своей Facebook-странице.

"В тесной координации Минфин, Казначейство и НБУ проводят все необходимые платежи. Заверяю, все граждане получат пенсии, зарплаты и социальные выплаты", - написал он.

Также, министр отметил, что Министерство финансов и органы, подчиненные Минфину (Казначейство, Налоговая, Таможня, Аудит служба) работают в режиме военного времени.

"Все потребности государства обеспечиваются. Макрофинансовой стабильности и бюджету ничего не угрожает", - сообщил он.