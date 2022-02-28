ВОЙНА В Украине Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС

2022-02-28 18:15

 

На подписании присутствовал спикер ВР Руслан Стефачук и премьер-министр Денис Шмыгаль

Президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз, сообщает пресс-служба Слуги народа.

«Этим письмом Украина, как европейское государство, уважающее ценности, закрепленные в статье 2 Договора о Европейском союзе, имеет честь подать заявку на членство в Европейском союзе в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском союзе», — сказано в документе.

"Украинцы давно доказали, что все мы – неотъемлемая часть европейского сообщества. Настало время закрепить это на бумаге. Украина подает заявку на вступление в ЕС по специальной процедуре. Благодарны партнерам за поддержку и скорые решения", - говорится в сообщении.

Позже пресс-служба "Слуги народа" опубликовала фото подписания документа президентом Владимиром Зеленским. На подписании присутствовали спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Денис Шмыгаль.

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