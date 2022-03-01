ВОЙНА В Украине Путин приказал Лукашенко готовить новое "пушечное мясо" для ВСУ

2022-03-01 12:29

Непризнанный цивилизованным миром президент Беларуси похоже решил поддержать путинское провальное наступление.

Под предлогом учений в стране срочно мобилизуют военнообязанных.

С 1 по 4 марта в Беларуси проведут учения, в которых задействуют военнообязанных. Об этом сообщили в Министерстве обороны Республики Беларусь, пишут беларусские СМИ.

"Сообщается, что будут проведены теоретические и практические мероприятия с должностными лицами, а также проверка запасов продовольствия", - говорится в сообщении.

Напомним, что по словам Владимира Зеленского Александр Лукашенко 27 февраля заверил, что российские войска не будут идти из Беларуси.