ВОЙНА В Украине Путин приказал Лукашенко готовить новое "пушечное мясо" для ВСУ

2022-03-01 12:29

Непризнанный цивилизованным миром президент Беларуси похоже решил поддержать путинское провальное наступление. 

Под предлогом учений в стране срочно мобилизуют военнообязанных. 

С 1 по 4 марта в Беларуси проведут учения, в которых задействуют военнообязанных. Об этом сообщили в Министерстве обороны Республики Беларусь, пишут беларусские СМИ.

"Сообщается, что будут проведены теоретические и практические мероприятия с должностными лицами, а также проверка запасов продовольствия", - говорится в сообщении.

Напомним, что по словам Владимира Зеленского Александр Лукашенко 27 февраля заверил, что российские войска не будут идти из Беларуси.

subscriber subscriber

Еще по теме

Лукашенко предложил устроить мирные переговоры Зеленского и Путина в Минске

2022-02-24 17:11

«Как решим с Путиным, так и будет»: Лукашенко о выводе войск РФ из Беларуси

2022-02-17 18:40

Зеленский жестко ответил на "энергетические" угрозы Лукашенко

2022-02-08 20:40

В Международный уголовный суд Гааги подано заявление против Александра Лукашенко

2022-02-01 13:42

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Путин приказал Лукашенко готовить новое "пушечное мясо" для ВСУ

2022-03-01 12:29

видео Броню разрывало на части, горящая русня бежала как могла. Хорошие ПТРК нам дали! - ВОЙНА ПОД КИЕВОМ глазами очевидца

2022-03-01 12:00

документ Российским оккупантам выдают записки с пояснение, зачем нужна война в Украине

2022-03-01 11:00

Как навредить российским оккупантам и помочь ВСУ - подробная инструкция по партизанской войне

2022-03-01 09:31
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Путин приказал Лукашенко готовить новое "пушечное мясо" для ВСУ 2022-03-01 12:29
видео Броню разрывало на части, горящая русня бежала как могла. Хорошие ПТРК нам дали! - ВОЙНА ПОД КИЕВОМ глазами очевидца 2022-03-01 12:00
документ Российским оккупантам выдают записки с пояснение, зачем нужна война в Украине 2022-03-01 11:00
Как навредить российским оккупантам и помочь ВСУ - подробная инструкция по партизанской войне 2022-03-01 09:31