ВОЙНА В Украине Европейские партнеры передадут Украине 70 боевых самолетов

2022-03-01 20:30

 

Западные партнеры передадут Украине 56 истребителей МиГ-29 и 14 штурмовиков Су-25. Об этом 28 февраля сообщили в Facebook Сухопутные войска Вооруженных сил Украины.

Болгария передаст Украине 16 МиГ-29 и 14 Су-25, Польша – 28 МиГ-29, Словакия – 12 МиГ-29.

"Призраков Киева теперь станет больше (украинский пилот по прозвищу Призрак Киева, по данным СБУ, уже сбил 10 самолетов оккупантов. – "ГОРДОН"). Плюс 70 самолетов для украинской армии! – отметили Сухопутные войска. – В случае необходимости они смогут базироваться на польских аэродромах, с которых украинские пилоты будут выполнять боевые задания".

subscriber subscriber

Еще по теме

Германия одобрила поставки оружия Украине – СМИ

2022-02-26 22:00

В новый пакет военной помощи Украине включены "Джавелины" - Пентагон

2022-02-26 18:00

Франция поставит Украине вооружение - Зеленский

2022-02-26 11:00

Эстония направляет Украине противотанковые ракетные комплексы "Джавелин" - нардеп

2022-02-25 22:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Российские захватчики Чернобыльской АЭС испытывают сильное облучение

2022-03-01 21:00

Европейские партнеры передадут Украине 70 боевых самолетов

2022-03-01 20:30

Россияне пригрозили ударом по объектам СБУ и ретрансляционным узлам Киева

2022-03-01 20:00

В Киевской области продлили комендантский час до 2 марта

2022-03-01 19:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Российские захватчики Чернобыльской АЭС испытывают сильное облучение 2022-03-01 21:00
Европейские партнеры передадут Украине 70 боевых самолетов 2022-03-01 20:30
Россияне пригрозили ударом по объектам СБУ и ретрансляционным узлам Киева 2022-03-01 20:00
В Киевской области продлили комендантский час до 2 марта 2022-03-01 19:00