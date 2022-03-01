ВОЙНА В Украине Европейские партнеры передадут Украине 70 боевых самолетов

2022-03-01 20:30

Западные партнеры передадут Украине 56 истребителей МиГ-29 и 14 штурмовиков Су-25. Об этом 28 февраля сообщили в Facebook Сухопутные войска Вооруженных сил Украины.

Болгария передаст Украине 16 МиГ-29 и 14 Су-25, Польша – 28 МиГ-29, Словакия – 12 МиГ-29.

"Призраков Киева теперь станет больше (украинский пилот по прозвищу Призрак Киева, по данным СБУ, уже сбил 10 самолетов оккупантов. – "ГОРДОН"). Плюс 70 самолетов для украинской армии! – отметили Сухопутные войска. – В случае необходимости они смогут базироваться на польских аэродромах, с которых украинские пилоты будут выполнять боевые задания".