ВОЙНА В Украине Зеленский выступил в Парламенте ЕС: призвал мир реагировать на агрессию РФ

2022-03-01 14:23

Накануне Украина подала заявку о предоставления членства в Евросоюзе по ускоренной процедуре.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 1 марта, выступает в Европарламенте.

Европарламент встал и приветствует обращение Зеленского апплодисментами.

Президент Европарламента Роберта Метсола заявила, что ЕП признает европейскую перспективу Украины.

"Мы признаем европейскую перспективу Украины. Мы приветствуем, господин президент, заявку Украины на получение статуса кандидата и будем работать для достижения этой цели. Мы должны смотреть в будущее вместе", - заявила она.

Обращаясь к Зеленскому, она заверила, что ЕП "поддерживает вас в вашей борьбе за выживание в этот темный момент нашей истории". "Когда вы смотрите на Европейский парламент, вы найдете союзника, пространство для обращения к Европе и миру и всегда, всегда друга", - сказала Метсола.

"Последние дни, я не знаю, как всех приветствовать. Я не могу говорить доброе утро. Ежедневно этот день недобрый, а вечер последний. Я говорю сейчас о гражданах, защищающих свободу ценой своей жизни. Я радуюсь настроению, которое я здесь услышал. Я рад, что мы объединили всех вас, но какой ценой. Это трагедия, эта цена. Очень высокая, тысячи погибших людей", - сказал Зеленский в начале выступления.

"Каждая площадь будет Площадью Свободы. Никто не нас не сломит. Наше желание - чтобы наши дети жили. Мне кажется, что это честно, ведь вчера 16 детей погибли. И снова Путин скажет, что это какая-нибудь операция. Где работают наши дети, в каких танках они ездят?" - спрашивает он.

"Есть выражение - украинский выбор Европы. То к чему мы шли и идем, я бы хотел, чтобы сегодня от вас к нам звучало - "выбор Европой Украины". Уважаемые присутствующие, у нас очень мотивированный народ, мы боремся за наши права, свободу и жизнь, а сейчас - за выживание, и это наша главная мотивация, но мы боремся и за то, чтобы быть равноправными членами Европы. Я считаю, что мы всем показываем, что мы такие и есть. С нами ЕС будет точно крепче. Докажите, что вы вместе с нами, что вы нас не отпускаете, докажите, что вы действительно европейцы, тогда жизнь победит смерть, а свет - тьму. Слава Украине", - заявил украинский президент.