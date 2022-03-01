ВОЙНА В Украине Россия использовала в Украине уже две трети своего ракетного потенциала – Арестович

2022-03-01 16:00

 

Российские оккупанты использовали в Украине уже две трети своего ракетного потенциала. Об этом на брифинге 1 марта заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Как вы видите, снижается интенсивность ракетных ударов. Потому что противник использовал как минимум две трети своего ракетного потенциала. Сейчас это их традиционное "развлечение" будет сходить на нет", – сказал Арестович.

По его словам, сейчас противник концентрирует силы для осады Киева и пытается осадить Харьков, однако в целом ситуация остается контролируемой.

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