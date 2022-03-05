ВОЙНА В Украине Подразделения врага деморализованы – Генштаб

2022-03-05 08:30

На отдельных направлениях ВСУ контратакуют и заставляют российскую армию отступать с потерями.

В Генеральном штабе ВСУ опубликовали оперативную информацию о российском вторжении в Украину на утро субботы, 5 марта.

Отмечается, что ВСУ и подразделения Сил безопасности и обороны ведут ожесточенные бои по освобождению украинских городов.



"Части и подразделения захватчиков деморализованы, солдаты и офицеры оккупационной армии продолжают сдаваться в плен, убегают, оставляя на украинской земле вооружение и технику. Активными боевыми действиями наносят урон противнику не только вооруженные подразделения украинских защитников, но и обычные невооруженные люди, демонстрируя оккупанту свою гражданскую позицию, нанося ему психологическое поражение", – заявили в Генштабе.



При этом, сталкиваясь с постоянным сопротивлением, российские войска продолжают обстрелы гражданского населения, наносят ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры и жилым домам, больницам, детским садам.



"Не оставляют попыток создать в собственном информационном пространстве картину освободительного "блицкрига", продолжают распространять тотальную ложь через подвластные СМИ, принимают меры по сокрытию потерь в личном составе и технике путем блокирования доступа населения к правдивой и объективной информации", – отметило украинское военное руководство.



ВСУ продолжают держать определенные рубежи по всем направлениям, а на отдельных направлениях контратакуют и заставляют противника отступать с потерями, нарушают тыловые коммуникации и наносят сокрушительные удары.



"К сожалению, обо всех наших успехах мы пока не можем рассказать, чтобы не сорвать задуманное. Но поверьте, в свое время обо всем станет известно", – заверили в Генштабе.



Ранее сообщалось, что на 4 марта войска РФ потеряли 251 танк, 37 вертолетов и 33 самолета. Число погибших российских солдат составляет 9166 человек.