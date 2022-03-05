ВОЙНА В Украине В США обдумывают эмбарго на импорт российской нефти - Bloomberg

2022-03-05 09:00

 

Белый дом ведет разговоры о влиянии таких шагов на американских потребителей и на мировые поставки.

Администрация президента США Джо Байдена обдумывает введение запрета на импорт в США российской нефти, в виде санкции против России за вторжение в Украину. Об этом в пятницу, 4 марта, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителей администрации США.

"Внутри администрации, а также с нефтегазовыми промышленными компаниями США ведутся разговоры о влиянии таких шагов на американских потребителей и на мировые поставки", - говорится в сообщении.

Накануне Белый дом отверг предложения законодателей ввести эмбарго на импорт российской нефти. Однако давление со стороны Конгресса существенно усилилось – вместе с возмущением Вашингтона из-за наращивания агрессии РФ против Украины.

По данным Управления по информации в сфере энергетики США, за прошлый год нефть из России не превышала 3% всех нефтяных поставок в страну.

Ранее США ввели новые санкции против РФ в сферах энергетики и обороны.

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