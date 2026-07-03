Стан енергосистеми України 3 липня: споживання стрімко зросло, є знеструмлення в п'яти областях

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ
Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання.
Будь ласка, перенесіть користування потужними електроприладами на період з 10:00 до 16:00.
У вечірні години зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні.
НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ
Внаслідок ворожих обстрілів найскладнішою є ситуація на Донеччині. Там через пошкодження енергетичної інфраструктури – найбільша кількість нових знеструмлень. Також є знеструмлені споживачі у Харківській, Чернігівській, Запорізькій і Херсонській областях. Там, де наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.
СПОЖИВАННЯ
Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні воно на 7,9% вище, ніж в цей же час попереднього дня – у четвер. Причина змін – хмарна погода з дощем у частині західних та центральних областей. Це зменшує ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та, відповідно, збільшує обсяг споживання електроенергії із загальної мережі.
Вчора, 2 липня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 4,4% вищим, ніж максимум попереднього дня – у середу, 1 липня. Причина – відсутність вимушених заходів обмеження споживання.
Користування потужними електроприладами сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00. У вечірні години, з 16:00 до 23:00 – зберігатиметься необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, обмежте у цей час користування потужною технікою.
Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).