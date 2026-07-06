ВІЙНА В Україні Внаслідок ворожих обстрілів є знеструмлення у шести областях України

2026-07-06 12:35

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

  • Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження
  • Негода знеструмила 58 населених пунктів на Сумщині
  • Будь ласка, перенесіть користування потужними електроприладами на період з 10:00 до 16:00

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Росія здійснила чергову масовану ракетно-дронову атаку, зокрема – і на об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури. Внаслідок ворожих обстрілів є нові знеструмлення у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській і Запорізькій областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 6 липня, станом на 09:30, воно було на 13,8% нижчим, ніж в цей же час попереднього робочого дня – у п’ятницю, 3 липня. Причина – суттєве зниження температури повітря в усіх регіонах України, що зменшує необхідність у користуванні кондиціонерами.

Вчора, 5 липня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 8,7% нижчим, ніж максимум попередньої неділі – 28 червня. Причина змін – спадання спеки.

Користування потужними електроприладами сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00. Будь ласка, споживайте електроенергію раціонально.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

НАСЛІДКИ НЕГОДИ

Через несприятливі погодні умови (гроза, пориви вітру) – на ранок повністю або частково були знеструмлені 58 населених пунктів на Сумщині. Ремонтні бригади обленерго вже здійснюють відновлення пошкоджених ліній електропередачі.

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