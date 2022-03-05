ВОЙНА В Украине Украина подтвердила открытие гуманитарных коридоров из Мариуполя и Волновахи

2022-03-05 09:30

Сегодня с 09:00 по киевскому времени открываются гуманитарные коридоры из Мариуполя и Волновахи Донецкой области. По ним из пострадавших городов будут эвакуировать мирных жителей.

Сообщается, что информацию о гуманитарных коридорах для эвакуации подтвердил советник главы Офиса преидента Украины Михаил Подоляк.

Напомним, как ранее заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, на время работы гуманитарного коридора будет действовать режим тишины в городе. Предполагается, что это позволит начать восстановление критической инфраструктуры - свет, вода и мобильная связь.

Кроме того, будет возможность обеспечения Мариуполя продуктами и медикаментами первой необходимости.