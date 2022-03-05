ВОЙНА В Украине Украина идентифицировала часть убитых и пленных российских военных

2022-03-05 21:30

Украинские власти призывают распространять эту информацию среди граждан России, чтобы они доносили ее в семьи погибших и пленных военнослужащих.

Украина уже идентифицировала 550 убитых и пленных российских оккупантов, напавших на наше государство.

Об этом было сообщено в ходе телемарафона на украинских телеканалах.

Информацию об этих военнослужащих, участвовавших в войне против Украины, уже внесли в единый реестр.

Украинские власти призывают украинцев и всех, кто может это сделать, распространять эту информацию среди граждан России, чтобы они доносили ее в семьи погибших и пленных военнослужащих.

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины сообщила, что общие боевые потери противника с 24 февраля по 5 марта составляют ориентировочно более 10 тысяч человек личного состава.