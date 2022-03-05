Национальный банк Украины отменил требования, касающиеся подтверждающих документов при вывозе валюты за пределы Украины. При этом декларировать наличную валюту все же придется.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Ранее украинцы должны были предоставлять справки из банков в случае вывоза за рубеж суммы, превышающей более 10 тыс. евро. Ограничения приостановили до окончания действия военного положения в нашей стране.
Кроме того, гражданам разрешили перечислять валюту на счета государственных органов Украины.
Ранее украинцам позволили снимать средства с карточек в иностранной валюте, однако не более 30 тысяч гривен в день.