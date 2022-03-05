ВОЙНА В Украине В окружении Путина раскол из-за войны в Украине - Центр противодействия дезинформации

2022-03-05 21:00

Уже шесть олигархов выступили против войны с Украиной.

Окружение президента Российской Федерации недовольно санкциями, введенными из-за нападения на Украину. Уже шесть олигархов публично выступили против войны.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

"Сейчас уже шесть олигархов с общим капиталом $90 млрд. публично выступили против российской агрессии по отношению к Украине. Состояние российских миллиардеров сократилось за неделю войны почти на $40 млрд", - говорится в сообщении.

По состоянию на 5 марта соответствующие заявления сделали владелец "Новатек" Леонид Михельсон, основатель "Русала" Олег Дерипаска, владелец "Лукойл" Вагит Алекперов, глава "Альфа Групп" Михаил Фридман и его партнер Петр Авен.

Олег Тиньков, Олег Дерипаска и Михаил Фридман не поддерживают решения Владимира Путина воевать с Украиной.

"Это немыслимо и недопустимо! Государства должны тратить деньги на лечение людей, а не на войну", - заявил Тиньков.

В свою очередь в Европейском Союзе ввели санкции против близкого окружения