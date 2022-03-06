ВОЙНА В Украине На Луганщине передовая усеяна трупами: больницы забиты ранеными боевиками

2022-03-06 09:00

 

Российские войска несут колоссальные потери во время полномасштабного вторжения. Передовая в Луганской области усеяна трупами, а в больницы на оккупированных территориях госпитализируют сотни раненых боевиков.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

По данным военного командования, в Луганской области оккупанты под прикрытием танков начали атаки пехоты. Несмотря на колоссальные потери, русские войска продолжают бросать в бой сотни своих военнослужащих.

Как отмечают в штабе ООС, передний край передовой на Луганщине усеян трупами и подбитой техникой захватчиков.

"В центральную городскую больницу населенного пункта Брянка с передовых позиций доставлено более 650 раненых представителей российско-оккупационных войск. Большая часть – с попаснянского направления. Все они преимущественно в тяжелом состоянии: многочисленные осколочные ранения, оторванные конечности ног или рук и т.д.", - говорится в сообщении.

Более того, как рассказывает военное командование, после оказания помощи оккупантов в сопровождении конвоя снова доставляют на линию столкновения для ведения дальнейших боевых действий в качестве "пушечного мяса".

Информацию украинских военных о том, что часть оккупационных подразделений деморализована, подтверждает перехват аудиоразговора одного из террористов со своими родственниками. Оккупант признался своей жене, что ВСУ массово уничтожают россиян и оккупанты даже не могут вернуться в места своей дислокации.

"Танков у нас мало осталось, всю технику перебили. Завтра, если дадут команду идти вперед, мы все поляжем... Дадут команду назад - тоже все ляжем, у нас нет выбора. Некоторые погибают так, что от них даже места не остается . Так что, честно говоря, жди весточку", - заявил один из оккупантов, который позже был ликвидирован.

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