ВОЙНА В Украине Байден и Зеленский срочно побеседовали после блокировки Visa и Mastercard

2022-03-06 19:30

 

Ночью 6 марта прошли срочные телефонные переговоры президентов США и Украины.

Об этом говорится в официальном сообщении Белого дома.

Разговор состоялся вскоре после того, как платежные системы Visa и Mastercard объявили о прекращении платежей в России, что стало одной из тем переговоров. Впрочем, Байден подчеркнул, что эта приостановка является решением самих операторов.

"Президент Байден отметил текущие действия, совершаемые Соединенными Штатами, их союзниками и партнерами, а также частной промышленностью, чтобы повысить плату России за ее агрессию в Украине. В частности, он приветствовал решение принятое вечером решение Visa и Mastercard приостановить обслуживание в России", – сообщил Белый дом.

Президент США также подчеркнул, что Вашингтон одновременно с усилением давления увеличит помощь Украине: "Президент Байден отметил, что его администрация усиливает безопасность, гуманитарную и экономическую помощь Украине и тесно сотрудничает с Конгрессом для обеспечения дополнительного финансирования".

Отдельной темой для разговора стала ситуация на Южноукраинской АЭС, захваченной оккупантами.

"Лидеры также обсудили последние переговоры между Россией и Украиной", – отметил Белый дом, не предоставив деталей.

Как сообщалось, Visa и Mastercard заблокируют карты всех россиян и останавливают работу в России.

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