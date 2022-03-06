ВОЙНА В Украине Россия нелепо попыталась оправдаться за нападение на Запорожскую АЭС: заговорили о ядерном оружии

2022-03-06 11:30

 

Россия нелепо попыталась оправдаться за нападение на Запорожскую АЭС. Оккупанты уверяют, что Украина якобы "хранила там документы о работах по созданию Киевом ядерного оружия".

Пропагандистские российские СМИ, в частности, государственное РИА Новости, начали распространять слова неназванного представителя "одного из компетентных ведомств России" о том, что Украина разрабатывала ядерное оружие на Запорожской АЭС.

"Боестолкновения у Запорожской АЭС могли быть связаны с тем, что там хранились документы о работах по созданию Киевом ядерного оружия, заявил РИА Новости представитель одного из компетентных ведомств России. Украина, по его словам, частично уничтожила, частично вывезла документы о таких работах из Киева и Харькова во Львов", - уверяют пропагандисты.

Такое же нелепое объяснение оккупанты придумали и для захвата Чернобыльской АЭС: там, по версии российской пропаганды "проводились работы по выделению плутония и изготовлению "грязной" бомбы.

Фамилия и должность автора этих заявлений, пытающегося оправдать нападение и создание угрозы для ядерных объектов, что может вылиться в катастрофу для всего человечества, не называется. Похоже, в России начинают осознавать неминуемость трибунала в Гааге.

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