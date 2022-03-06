Пленные российские военнослужащие обратились к согражданам с призывом сделать все возможное для прекращения войны в Украине. Пресс-конференция прошла в агентстве «Интерфакс-Украина», 5 марта.
Об этом сообщает «Интерфакс».
«Россияне, сделайте все возможное для того, чтобы эта война прекратилась. Она не нужна ни Украине, ни России. Эта война нужна только Путину», — сказал пленный военнослужащий Чуватаревский Андрей, проходивший контрактную службу в Московской области, выступая на пресс-конференции.
Он также призвал сограждан выходить на митинги и перекрывать дороги федерального значения для невозможности прохода российской техники. «Пытайтесь донести до президента, отгоняйте военных от техники, чтобы они не ехали и не бомбили мирное население. Если вы выйдете на улицы, то президент примет решение об отзыве войск. Тогда войны не будет», — добавил он.
Отвечая на вопрос агентства понимает ли он мотивы российского руководства вторгнуться в Украину Чуватаревский ответил отрицательно.
«Я не знаю, для каких целей. Скорее всего, ему нужны просто территории и земли. Нам этого не нужно», — отметил он, подчеркнув, что воевать в российской армии не хочет никто.
«Воевать в армии не хочет никто. Не было желания ехать даже на учения вдаль от цивилизации … Мы испытываем ненависть к руководству, которое нас сюда отправило. Мы понимаем, что нас сюда, как котят, закинули ради выгоды правительства», — сказал пленный.
Он также обратился к присутствующим в зале иностранным журналистам распространить данную информацию для того, чтобы президенты их стран повлияли на Путина в прекращении войны.
«Мы надеемся на это очень», — добавил Чуватаревский.
По словам другого пленного военнослужащего Михаила Куликова, российским гражданам нужно приложить максимальные усилия для того, чтобы в Украине передали страдать российские и украинские дети.
«Народ России – встаньте. Здесь ваши дети. Здесь также страдают дети Украинского народа. Не надо никого бояться. Украинский народ не боится никого. Они за свою землю будут до последнего стоять. У меня дома тоже двое маленьких детей, к которым я не знаю, попаду ли. Родители, перекрывайте дороги, не отпускайте своих детей, делайте все, чтобы российские войска разворачивались назад», — сказал Куликов.
В свою очередь, пленный Дмитрий Гагарин передал своим родным и близким в России не слушать российскую пропаганду.
«Хотелось бы, чтобы все люди Российской Федерации услышали, что здесь в Украине все не так, как рассказывают по российскому телевидению. Здесь нет бандеровцев, нет какие-то нацистов. Здесь обычный мирный народ, который сейчас сплотился против одного человека – Путина. Человека, который хотел быть завоевателем. Хотел бы, чтобы это все закончилось в кратчайшие сроки. Здесь все не так, как показывают наши СМИ и зомбируют людей», — заявил он.
«Люди, отключите телевизоры, не слушайте Путина, отговаривайте родных, близких ехать сюда. Единственные преступники здесь те, кто приехал из России и, как говорит Путин, «защищают» украинцев. Я хочу, чтобы наши родные поднимались и объясняли ситуацию другим людям в России. Здесь гибнет гражданское население, дети и ветераны, которые вместе с Россией отвоевывали все эти земли от фашистской Германии», — добавил Гагарин.
На пресс-конференции присутствовали десять военнослужащих, добровольно сдавшихся в плен. Каждый из них отметил о хорошем обращении и предоставлении возможности связаться со своими родственниками.
Часть выступавших заявили, что категорически не хотят возвращаться в РФ и сейчас опасаются за свои семьи.
Также, по их словам, военнослужащие до сержантского уровня были уведомлены лишь об отправке на военные учения.