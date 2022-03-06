ВОЙНА В Украине «Россияне – преступники»: пленные оккупанты дали пресс-конференцию в Киеве

2022-03-06 15:30

 

Пленные российские военнослужащие обратились к согражданам с призывом сделать все возможное для прекращения войны в Украине. Пресс-конференция прошла в агентстве «Интерфакс-Украина», 5 марта.

Об этом сообщает «Интерфакс».

«Россияне, сделайте все возможное для того, чтобы эта война прекратилась. Она не нужна ни Украине, ни России. Эта война нужна только Путину», — сказал пленный военнослужащий Чуватаревский Андрей, проходивший контрактную службу в Московской области, выступая на пресс-конференции.

Он также призвал сограждан выходить на митинги и перекрывать дороги федерального значения для невозможности прохода российской техники. «Пытайтесь донести до президента, отгоняйте военных от техники, чтобы они не ехали и не бомбили мирное население. Если вы выйдете на улицы, то президент примет решение об отзыве войск. Тогда войны не будет», — добавил он.

Отвечая на вопрос агентства понимает ли он мотивы российского руководства вторгнуться в Украину Чуватаревский ответил отрицательно.

«Я не знаю, для каких целей. Скорее всего, ему нужны просто территории и земли. Нам этого не нужно», — отметил он, подчеркнув, что воевать в российской армии не хочет никто.

«Воевать в армии не хочет никто. Не было желания ехать даже на учения вдаль от цивилизации … Мы испытываем ненависть к руководству, которое нас сюда отправило. Мы понимаем, что нас сюда, как котят, закинули ради выгоды правительства», — сказал пленный.

Он также обратился к присутствующим в зале иностранным журналистам распространить данную информацию для того, чтобы президенты их стран повлияли на Путина в прекращении войны.

«Мы надеемся на это очень», — добавил Чуватаревский.

По словам другого пленного военнослужащего Михаила Куликова, российским гражданам нужно приложить максимальные усилия для того, чтобы в Украине передали страдать российские и украинские дети.

«Народ России – встаньте. Здесь ваши дети. Здесь также страдают дети Украинского народа. Не надо никого бояться. Украинский народ не боится никого. Они за свою землю будут до последнего стоять. У меня дома тоже двое маленьких детей, к которым я не знаю, попаду ли. Родители, перекрывайте дороги, не отпускайте своих детей, делайте все, чтобы российские войска разворачивались назад», — сказал Куликов.

В свою очередь, пленный Дмитрий Гагарин передал своим родным и близким в России не слушать российскую пропаганду.

«Хотелось бы, чтобы все люди Российской Федерации услышали, что здесь в Украине все не так, как рассказывают по российскому телевидению. Здесь нет бандеровцев, нет какие-то нацистов. Здесь обычный мирный народ, который сейчас сплотился против одного человека – Путина. Человека, который хотел быть завоевателем. Хотел бы, чтобы это все закончилось в кратчайшие сроки. Здесь все не так, как показывают наши СМИ и зомбируют людей», — заявил он.

«Люди, отключите телевизоры, не слушайте Путина, отговаривайте родных, близких ехать сюда. Единственные преступники здесь те, кто приехал из России и, как говорит Путин, «защищают» украинцев. Я хочу, чтобы наши родные поднимались и объясняли ситуацию другим людям в России. Здесь гибнет гражданское население, дети и ветераны, которые вместе с Россией отвоевывали все эти земли от фашистской Германии», — добавил Гагарин.

На пресс-конференции присутствовали десять военнослужащих, добровольно сдавшихся в плен. Каждый из них отметил о хорошем обращении и предоставлении возможности связаться со своими родственниками.

Часть выступавших заявили, что категорически не хотят возвращаться в РФ и сейчас опасаются за свои семьи.

Также, по их словам, военнослужащие до сержантского уровня были уведомлены лишь об отправке на военные учения.

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