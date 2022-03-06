ВОЙНА В Украине Российская армия наносит удары по населенным пунктам в Украине, - британская разведка

2022-03-06 17:00

 

Британская военная разведка заявила, что российские войска наносят удары по населенным пунктам в Украине. Однако сила сопротивления замедляла продвижение России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Масштабы и сила украинского сопротивления продолжают удивлять Россию", - говорится в сообщении британской военной разведки. Россия "ответила ударом по населенным пунктам в нескольких местах, включая Харьков, Чернигов и Мариуполь".

"Россия ранее использовала подобную тактику в Чечне в 1999 году и Сирии в 2016 году, применяя как воздушные, так и наземные боеприпасы", - сообщила британская военная разведка.

 

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