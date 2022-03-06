ВОЙНА В Украине Американские сенаторы предложили ввести эмбарго на импорт российской нефти

2022-03-06 21:30

Сенаторы-республиканцы от штата Канзас Джерри Моран и Роджер Маршалл предложили ввести эмбарго на импорт российской нефти в США, составляющий до 10% американского импорта. Об этом 5 марта сообщило издание Kansas Reflector.

Предложенный сенаторами законопроект кроме эмбарго также предполагает увеличение внутренней добычи нефти и газа для смягчения роста цен на энергоносители в США.

Сенатор Моран подчеркнул, что существующих санкций за российское вторжение в Украину может быть недостаточно, чтобы остановить агрессию. Поэтому, считает он, президент США Джо Байден должен временно отказаться от цели по сокращению использования ископаемого топлива.

По словам Маршалла, "Байден должен немедленно продемонстрировать силу, положив конец безрассудным расходам, усилив энергетическую независимость Америки и немедленно запретив покупку США российской нефти".