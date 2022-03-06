ВОЙНА В Украине Путин провел телефонные переговоры с Макроном

2022-03-06 17:30

 

По словам главы Российской Федерации, Москва не против встречи в формате МАГАТЭ-РФ-Украина. Но не в ЧАЭС.
Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой французского государства Эммануэлем Макроном.

Об этом пишет Газета.ru.

По словам главы страны-агрессора, российские войска вместе с украинским подразделением охраны и персоналом продолжают обеспечивать функционирование Запорожской АЭС в штатном режиме. Также ВСУ РФ контролируют Чернобыльскую АЭС.

Путин отметил, что Киев якобы по-прежнему не выполняет достигнутые договоренности по гуманитарным коридорам из Мариуполя и Волновахи.

Также он сказал, что Москва не против встречи в формате МАГАТЭ-РФ-Украина, но не в Чернобыле, а в формате видеоконференции или в третьей стране.

Глава РФ добавил, что для продолжения диалога с РФ Киев обязан выполнить все "известные российские требования".

Напомним, ранее Путин заявил Макрону, что информация о ракетных обстрелах Киева - это ложь.

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