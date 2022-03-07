Курьезы В столице Албании улицу с посольством РФ переименуют в ул. Свободной Украины

2022-03-07 15:48

В столице Албании улицу с посольством РФ переименуют в «улицу Свободной Украины», пишет Reuters.

После вторжения РФ в Украину Албания присоединилась к другим европейским странам во введении экономических санкций и запрете российским самолетам заходить в ее воздушное пространство.

"Наше поколение будет отмечено этой кровавой российской агрессией, и героическое сопротивление Украины следует помнить в наших общественных местах", – сказал мэр Тираны Эрион Велиай агентству.

Велиай отметил, что новое название станет напоминанием для сотрудников российского посольства.

"Россиянам придется работать, жить и получать почту по адресу Свободной Украины", – отметил мэр.