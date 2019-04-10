Мир В аэропорту Албании вооруженные грабители напали на самолет - унесли миллионы евро

2019-04-10 12:43 153

Вооруженные люди в камуфляже и масках напали на самолет компании Австрийские авиалинии в аэропорту города Тирана (столица Албания) и похитили из него несколько миллионов евро.

Как сообщает Австрийское агентство печати, во время бегства с места происшествия преступники устроили перестрелку с местной полицией.

Один грабитель убит на месте. Пассажиры и члены экипажа не пострадали.

По данным полиции албанской столицы, грабители попали на территорию аэропорта через въезд для экстренных служб. Злодеев было трое, они подобрались к самолету, пригрозили оружием сотрудникам наземных служб аэропорта и украли деньги из багажного отделения.

Ликвидированный нападавший был вооружен автоматом с несколькими магазинами патронов и гранатами. В спецоперации участвовали полицейские вертолеты.

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