ВОЙНА В Украине Существуют три сценария окончания войны - прогноз

2022-03-07 11:00

Согласно прогнозу первый сценарий является самым жестким. Два других – более мягкие, однако наименее вероятные.

С момента вторжения российских войск на территорию Украины существуют три сценария дальнейшего развития событий.

Об этом заявил американский журналист Томас Фридман, сообщает The New York Times.

Согласно прогнозу первый сценарий является самым жестким. Два других – более мягкие, однако наименее вероятные.

Первый сценарий:

Эксперт считает, что если Запад не сможет остановить Путина, он пойдет на то, чтобы стереть Украину с лица земли. Этот сценарий может привести к военным преступлениям таких масштабов, которых Европа не видела со времен нацистов.

"Современному глобализованному миру еще никогда не приходилось иметь дело с лидером, обвиняемым в военных преступлениях такого уровня, чья страна имела бы территорию, охватывающую 11 часовых поясов, являлась бы одним из крупнейших в мире поставщиков нефти и газа и обладала бы самым большим арсеналом ядерных боеголовок в мире", - пишет Фридман.

Второй сценарий:

Экономические санкции против России начнут действовать и обе стороны будут вынуждены пойти на компромисс. "В обмен на прекращение огня и вывод российских войск восточные анклавы Украины, которые сейчас де-факто находятся под контролем России, будут формально переданы России, а Украина открыто пообещает никогда не вступать в НАТО. В то же время США и их союзники согласятся снять все недавно введенные экономические санкции против России", - пишет эксперт.

Как пишет эксперт, этот сценарий маловероятен, потому что он потребует от Путина, по сути, признания того, что он не смог реализовать свое видение реинтеграции Украины

Третий сценарий:

Самый маловероятный сценарий заключается в том, что россияне восстанут и свергнут Путина.

"Тысячи людей уже выходят на улицы в знак протеста против безумной войны Путина. Они делают это, рискуя собственной безопасностью. И хотя слишком рано говорить об этом, их противодействие заставляет задуматься, преодолевается ли так называемый барьер страха и может ли массовое движение в конечном итоге положить конец правлению Путина", - отметил эксперт.