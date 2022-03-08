Политика Макрон обвинил Путина в цинизме: гибнут люди, а прекращения огня нет

2022-03-08 17:30

 

Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил президента России Владимира Путина в цинизме в вопросе открытия гуманитарных коридоров для жителей осажденных российской армией украинских городов.

Об этом сообщает белорусская редакция "Радио Свобода".

В интервью одному из французских телеканалов Макрон отметил - Москва готова открыть коридоры для эвакуации мирных жителей исключительно на территорию России или Беларуси. Президент Франции назвал такой подход Кремля "моральным и политическим цинизмом".

Он подчеркнул, что обещания защитить мирных жителей, чтобы они могли просто бежать в Россию, были "лицемерными".

"Ситуация ухудшается с каждым днем. Гибнут люди, наступает усталость… Нам не удалось добиться прекращения огня", — добавил президент Франции.

 

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