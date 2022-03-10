ВОЙНА В Украине Военнопленные рашисты станут для Украины бесплатной рабочей силой

2022-03-10 08:25

Военнопленные рашисты будут работать на восстановление экономики Украины.

Об этом сообщил первый замминистра внутренних дел Евгений Енин.

Украина будет четко соблюдать все нормы международного гуманитарного права. Но поработать оккупантам придётся ударно.

"Именно это отличает нас от стреляющего по мирному населению российского агрессора, наносит ракетно-бомбовых ударов по помещениям... Мы будем использовать все те возможности, которые дают нам в этом плане Женевские конвенции. То есть использование труда и т.д..", - сообщил Енин.