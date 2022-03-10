ВОЙНА В Украине В Украине серьезно ужесточили наказание для мародеров и предателей

2022-03-10 00:00

В то время, как украинские военные продолжают отбивать атаки врага, некоторые жители нашей страны пытаются наживаться на всеобщей беде. Именно потому комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности принял решение о законопроектах, усиливающих ответственность за преступления в военное время.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на сайт ВРУ, соответствующие документы Верховная рада приняла 3 марта.

В частности, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №7116 об ужесточении ответственности за государственную измену и диверсии. Согласно этому документу, в условиях военного времени за государственную измену или диверсии преступнику грозит от 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Кроме того, законопроект под номером 7124 ужесточает наказание за присвоение чужого имущества на поле боя или использование трагических обстоятельств, боевых действий для собственной наживы путем ограбления людей, в том числе убитых или раненых. Так, за совершение кражи, грабежа, разбоя, вымогательства или присвоения (растраты) имущества в условиях военного положения предусматривается наказание от 5 до 15 лет лишения свободы в зависимости от тяжести совершенного преступления. Кроме того, за мародерства на поле боя преступник будет наказан на срок от 5 до 10 лет лишения свободы.

Также украинские парламентарии поддержали проекты закона № 5143, № 5144, которыми фактически ввел основания для наказания коллаборантов. Законопроектами устанавливается уголовная ответственность за публичное опровержение осуществления вооруженной агрессии против Украины, установления и утверждения временной оккупации части территории страны или публичные призывы к сотрудничеству с государством-агрессором и его органами. Более того, осужденные люди не смогут претендовать на госдолжности в стране или заниматься госдеятельностью от десяти до пятнадцати лет.

Напомним, ранее в Украине уже начали наказывать преступников по законам военного времени. Некоторые мэры разрешили расстреливать мародеров на месте преступления.