ВОЙНА В Украине В Bellingcat уверены, что Путлер попытается заморозить конфликт, чтобы не потерять все

2022-03-10 16:30

Война в Украине, которую развязала Российская Федерация с 24 февраля, может закончиться через неделю. Кремль попытается "заморозить" военные действия на этом этапе.

Такие прогнозы озвучил журналист веб-сайта расследований Bellingcat Христо Грозев в интервью с Алесей Бацман.

Расследователь предполагает, что кровопролитие на территории Украины от рук россиян остановится через 7-10 дней.

К такому шагу руководство России может прибегнуть, чтобы не оставаться в проигрышной ситуации, считает он.

"Я думаю, что мы приближаемся к этому, что это вопрос недели, 10 дней. Потому что позиции России ослабляются, они это понимают. И им будет выгоднее даже не называть войну законченной, потому что они должны признаться, что она потеряна. Но остановить ее на каком-то замороженном этапе. А вот здесь уже войдет внутрироссийская политическая борьба, которая дойдет быстрее, чем конец войны до изменения режима. Вот тогда все будет закончено новым режимом, новой элитой в России. Это самый вероятный выход для меня", - отметил журналист.