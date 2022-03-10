Абрамович, Сечин и Дерипаска: Британия ввела санкции против семи олигархов из РФ

2022-03-10 19:30

Великобритания ввела санкции против семи российских олигархов из-за войны России против Украины. Под ограничения попали Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Игорь Сечин и другие близкие к президенту России Владимиру Путину олигархи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт британского правительства.