ВОЙНА В Украине Бомбоубежища в Украине подключают к Интернету, но есть важное условие

2022-03-10 21:30

Бомбоубежища в крупных городах Украины начнут подключать к интернету. Однако для этого распорядители убежища должны соблюдать важное условие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госспецсвязь.

В частности, в убежищах будет запрещено устанавливать системы видеофиксации и проводить онлайн стримы.

"Просьба к распорядителям бомбоубежищ не устанавливать никаких систем видеофиксации и систематически проводить с населением разъяснительную работу по недопустимости онлайн-стрима по бомбоубежищам, раскрытию местопребывания и находящихся там лиц", - говорится в сообщении.