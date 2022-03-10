ВОЙНА В Украине Корабли РФ отошли назад к Крыму: высаживаться в Одессу нет возможности

2022-03-10 18:00

 

Корабли страны-агрессора отошли от побережья Одессы

То, что, враг отказался от высадки морского десанта на Одесское побережье, поскольку подозревает, чем это может для него закончиться, следует из эмоционального обращения, которое на своей странице в соцсети Facebook, опубликовал спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации, Сергей Братчук.

Черноморские корабли России на данный момент переместились поближе к мысу Тарханкут и озеру Донузлав, около Крыма.

Также, по словам Братчука, на южном направлении обороны "врага сдерживают на позиции около Херсона, Николаева, Кривого Рога, Вознесенска, и Нововоронцовки Херсонской области".

Кроме того, Братчук не забыл упомянуть и эффективную работу украинской ПВО: "За последние двое суток сбито два самолета Су-25 и два вертолета противника".

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