ВОЙНА В Украине Зеленский объяснил, как в Украине будут отстраивать каждый пострадавший во время войны город

2022-03-10 20:30

После победы в Украине все будет отстроено очень качественно и быстро, сказал президент.

Для каждого пострадавшего во время войны города будет создана специальная государственная программа для восстановления.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем обращении.

"После войны, после нашей победы, мы отстроим все, что разрушено, очень быстро и очень качественно. Для каждого пострадавшего города будет создана специальная государственная программа для восстановления. Я уже поручил правительству начать разработку. Чернигов и Сумы, Ахтырка и Житомир, Изюм, Мариуполь и все города, в которые пришло зло, не будут видеть и следа от российского вторжения. Лучшие архитекторы, компании, проекты для каждого города", - подчеркнул президент.