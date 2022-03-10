ВОЙНА В Украине На Николаевщине предлагают создать зеленый коридор для российских солдат

2022-03-10 22:30

 

Возможность безболезненно сдаться будет только у тех российских военных, кто не принимал участия в обстрелах украинцев.

В Николаевской области предложили создать зеленый коридор для российских солдат, которые хотят не хотят воевать, но не могут отступать. Ожидается, что телефон такой "горячей линии" появится уже завтра. Об этом в четверг, 10 марта, сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

По его словам, сейчас российские войска стоят на границе Херсонской и Николаевской областей.

"Они нападать не хотят, они считают, что их обманули… Но и назад вернуться не могут. Потому что сказали, что их будут расстреливать при отступлении. И они по селам, рядом с селами стоят, и ни туда и ни сюда… Я буду обращаться сейчас наверх и согласовывать зеленый коридор для русских, для тех, кто не стрелял… Завтра выставлю телефон "горячей линии" для русских солдат, которые не стреляли в мирное население", - отметил Ким.

Он подчеркнул, что такое предложение не будет распространяться на артиллеристов и ракетчиков, у которых есть только два варианта – бежать или умереть.

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