ВОЙНА В Украине Макрон и Шольц провели телефонные переговоры с Путиным: что известно

2022-03-10 23:00

Президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц утром 10 марта провели телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает немецкий телеканал N-TV.

"Вновь призвали к немедленному прекращению огня. Макрон и Шольц настаивали на том, что любое решение этого кризиса должно быть достигнуто путем переговоров", - заявил спикер немецкого правительства Штеффен Хебестрейт.

В России факт звонка подтвердили, как и то, что обсуждался "украинский вопрос". Но детали переговоров в Кремле разглашать отказались.

Напомним, 10 марта в Турции состоялась встреча министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.

По итогам полуторачасовых переговоров Лавров заявил, что РФ не нападала на Украину и не планирует агрессии против других стран.