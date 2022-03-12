ВОЙНА В Украине В Украине рассказали, когда россия потеряет способность наступать

2022-03-12 19:30

Советник Офиса президента Украины и военный обозреватель Алексей Арестович высказал мнение, что российские войска не сохранят способность к наступлению надолго.

Как рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, у россиян будет еще одна попытка наступления на тех направлениях, где они смогли достичь успеха. Речь идет о Мариуполе, Харькове, а также, возможно, Киевской области.

Также Арестович сказал, что у российских войск нет возможности сохранять способности к активному наступлению надолго. Он заявил, что в начале войны русские перебросили в Украину более 90 БТГ, но примерно 35 из них небоеспособны или уничтожены полностью.

При этом у рф* еще есть немного резервов. Речь идет о миротворцах в Абхазии и Нагорного Карабаха.

При этом для украинской армии, по словам Арестовича, будет все легче и легче отражать новые атаки россиян.