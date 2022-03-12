ВОЙНА В Украине Украинская армия уничтожила военную технику оккупанта на 5 млрд долларов

2022-03-12 21:00

Украинская армия уничтожила военную технику оккупанта на $5 млрд.

Сначала войны украинская армия уничтожила 2593 единиц вражеской техники, сообщает Генеральный штаб Украины. Среди этой техники 58 самолетов, 83 вертолета, 363 танка и 1205 боевых бронированных машин (ББМ). Forbes оценивает стоимость всей утраченной РФ техники в войне с Украиной более чем в $5,1 млрд. Это почти 700 млрд рублей, сообщает Forbes.

"47% общих потерь в денежном измерении пришлось на самолеты и вертолеты, 29% – на танки, 14% – на боевые бронированные машины. В частности, разрушенные танки стоили России $1,5 млрд, а ББМ – $0,7 млрд, самолеты и вертолеты вместе – $2,4 млрд.

Пока неизвестны марки всех сбитых самолетов. Среди использующих РФ Су-25 за $11 млн, Су-30 – $33 млн, Су-34 – $36 млн. Вооруженные Силы Украины также сбили два больших десантных самолета Ил-76 под Васильковом и под Кропивницким. Стоимость каждого по $86 млн", – говорится в подсчетах.

В общем это примерная стоимость техники. Forbes брал стоимость единицы в открытых источниках. К примеру, цена танка в расчетах – $4 млн, по такой цене РФ поставляла танки в Алжир в 2006 году.

Наибольшие дневные потери враг понес 25 февраля, самые маленькие – 2 марта.

Forbes не включил в расчет стоимость выпущенных по Украине ракет. Только баллистические ракеты "Искандер" и крылатые ракеты "Калибр", применяемые российскими войсками, стоят в общей сложности около $3 млрд.

Кроме того, по данным Министерства обороны Украины, РФ потеряла более 12 тысяч военных.

Украинская армия захватывает танки, бронетранспортеры и другую технику российской армии. "Укроборонпром" предлагает обменять захваченный самолет оккупантов на $1 млн, а вертолет – на $500 тыс.