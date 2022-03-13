ВОЙНА В Украине Закройте небо над Украиной: Резников жестко осудил атаку на Львовскую область

2022-03-13 13:00

 

После обстрела Яворского военного полигона под Львовом министр обороны Украины Алексей Резников в очередной раз обратился к НАТО с просьбой закрыть небо над Украиной.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Россия атаковала Международный центр по поддержанию мира и безопасности под Львовом. Здесь работают иностранные инструкторы. Информация о пострадавших уточняется", - написал он.

Позже, появились данные о том, что вследствие запуска 30 ракет РФ, часть из которых сбили ПВО, погибло 9 человек, 57 людей ранено.

Также, Резников акцентировал внимание на том, что полигон находится всего в 25 километрах от украинско-польской границы.

"Это новая террористическая атака на мир и безопасность вблизи границы ЕС-НАТО. Нужно принять меры, чтобы остановить это. Закройте небо!", - потребовал министр обороны Украины.

subscriber subscriber

Еще по теме

Россия способна использовать в Украине химоружие - генсек НАТО

2022-03-13 13:30

В Украине рассказали, когда россия потеряет способность наступать

2022-03-12 19:30

видео FCK PTN! У Офиса премьера Великобритании протесты - требуют закрыть небо Украины

2022-03-12 19:26

Российский оккупант в Украине - своей матери: "Обратно не дойдем, мы в кольце"

2022-03-12 19:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Важно! Как сообщить ВСУ об увиденной технике врага

2022-03-13 13:42

фото Ещё одно танковое подразделение рашистов превратилось в горящий фарш

2022-03-13 13:35

Россия способна использовать в Украине химоружие - генсек НАТО

2022-03-13 13:30

Закройте небо над Украиной: Резников жестко осудил атаку на Львовскую область

2022-03-13 13:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Важно! Как сообщить ВСУ об увиденной технике врага 2022-03-13 13:42
фото Ещё одно танковое подразделение рашистов превратилось в горящий фарш 2022-03-13 13:35
Россия способна использовать в Украине химоружие - генсек НАТО 2022-03-13 13:30
Закройте небо над Украиной: Резников жестко осудил атаку на Львовскую область 2022-03-13 13:00