ВОЙНА В Украине видео Арестович назвал основное место наступления России

2022-03-13 15:00

Противник сосредотачивает свои усилия на наступлении на силы обороны в зоне ООС, отметил советник главы Офиса президента.

Российский агрессор сосредотачивает основные усилия в наступлении на украинские силы обороны в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович на брифинге в воскресенье, 13 марта.

"Противник определился с направлениями основных усилий, и сосредотачивает свои усилия на наступлении на наши силы обороны в зоне ООС, но мы сдерживаем его, наносим мощные ответные удары", – сказал Арестович.

Он добавил, что сегодня ночью было уничтожено значительное количество живой техники и сил противника в Херсонской области.

"Держится Мариуполь, держится Харьков, Чернигов, Сумы, Киевщина. Преимущественно на севере и в районе Харькова противник остановлен и предпринимает меры к перегруппировке, подтягиванию сил, активных боевых действий в настоящее время не проводит. Наши войска наносили ночные артиллерийские и авиационные удары по противнику. Противник прибег к ответным ударам, в частности в районе Львовщины", – отметил Арестович.

По его словам, в целом ситуация контролируется военно-политическим руководством Украины, осуществляются дипломатические усилия, гуманитарные усилия для эвакуации мирных жителей из окруженных городов, заметил Арестович.