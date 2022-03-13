ВОЙНА В Украине "Где погибшие враги?": Минобороны объяснило, почему застыли 12 тысяч

2022-03-13 16:30

 

Украинские войска и защитники уничтожают врага, подсчет потерь ведется, по состоянию на сейчас противник остановлен и нет интенсивного активного противостояния.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook

Прямая речь: "Где погибшие враги? Почему по официальным данным уже несколько дней не меняется цифра "больше 12 тысяч"?

Не беспокойтесь, врага яростно уничтожают. Так же яростно как он разрушает наши города и села. Но, подсчет потерь личного состава врага – далеко не первоочередное дело на месте событий.

Кроме того, ежедневно ситуация динамично меняется и по состоянию на сегодняшний день противник остановлен и нет такого интенсивного активного противостояния, как это было еще несколько дней назад".

Детали: Маляр объясняет: снижение интенсивности наступательного потенциала противника как раз свидетельствует о действительно больших потерях и потребности в доукомплектовании личного состава.

Следует также понимать, что подсчет потерь врага во время активной фазы войны очень затруднен, отмечает заместитель министра.

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