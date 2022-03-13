ВОЙНА В Украине "Без денег уходить не хочу": СБУ перехватила циничный разговор россиян: аудио

2022-03-13 17:30

Служба безопасности Украины перехватила разговор двух россиян. Они переживали не за то, что убивают людей, а за то, что им не платят обещанные 2 тысячи долларов.

Видео опубликовали на сайте СБУ.

Российский солдат общался с бывшей женой и просил его выручить.

"Все это не страшно, страшно то, что нас тут, короче, кидают на бабки. Только ты можешь меня выручить, я приеду, свечку за тебя поставлю…Пацаны все [убегают], но [убегают] без денег, а я без денег уходить не хочу. 2 тысячи долларов по нынешнему курсу это нифига себе", - заявил мужчина.

Он попросил бывшую жену отправить смс кому-то с информацией о том, что она попала в аварию и е нужны деньги на лечение. Таким образом оккупант решил получить от командования обещанные выплаты за участие в войне против Украины.

"Так что "большая армия" Путина понемногу превращается в армию дезертиров. Некоторые воины убегают, даже не дождавшись обещанной ежемесячной зарплаты. Потому что понимают: жизнь дороже", - сообщают в СБУ.

В Украине тоже обещают выплаты российским солдатам, но, в отличии от Российского правительства, выплаты будут производиться честно. "Укроборонпром" готов дать миллион долларов за угнанный или трофейный самолет в рабочем состоянии. В качестве бонуса – гражданство свободной страны, которое обезопасит от преследований в РФ. А за вертолет армии-оккупанта в рабочем состоянии можно получить 500 тысяч долларов.