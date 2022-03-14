Выпускники РФ могут подтереться своими дипломами - документы не признаются в мире

Дипломы, выданные российскими институтами, больше не признаются в мире.
AACSB (Ассоциация по развитию университетских бизнес-школ), Business Graduates Association (Ассоциация выпускников бизнес-школ), AMBA (Ассоциация MBA программ), EFMD (Глобальная сеть бизнес-школ, компаний и ассоциаций, занимающихся развитием менеджмента) решили «удалить аккредитацию у всех университетов РФ».
Отметим, что большинство международных компаний, как и университетов, требуют диплом аккредитованного вуза при приеме на работу или продолжении обучения.