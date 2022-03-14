Мир Выпускники РФ могут подтереться своими дипломами - документы не признаются в мире

2022-03-14 12:27

Дипломы, выданные российскими институтами, больше не признаются в мире.

AACSB (Ассоциация по развитию университетских бизнес-школ), Business Graduates Association (Ассоциация выпускников бизнес-школ), AMBA (Ассоциация MBA программ), EFMD (Глобальная сеть бизнес-школ, компаний и ассоциаций, занимающихся развитием менеджмента) решили «удалить аккредитацию у всех университетов РФ».

Отметим, что большинство международных компаний, как и университетов, требуют диплом аккредитованного вуза при приеме на работу или продолжении обучения.

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Мир

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Россия потеряла доступ к $300 млрд своих резервов 2022-03-13 18:00
Россиянам это точно не понравится: сколько людей в РФ останутся без работы после ухода западных компаний 2022-03-11 22:00
Россиян охватила валютная паника – в стране заканчиваются доллары 2022-03-10 20:00