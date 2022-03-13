Колонна российских оккупантов заехала в Скадовск - мэр

В частности, в город заехало около 30 единиц техники.
Колонна российских оккупантов заехала в Скадовск в Херсонской области.
Об этом городской голова Скадовска Александр Яковлев сообщил в социальной сети Facebook.
"После обеда в Скадовск заехала колонна оккупантов (около 30 единиц техники) и похоже останутся на ночь. Разместились в одном из детских лагерей на краю Скадовска", - сообщил Яковлев.
Он отметил, что российские оккупанты днем снова заходили в здание городского совета.
"В то время работников там не было. По остальным пунктам ситуация без изменений. Скадовск - это Украина", - подчеркнул городской голова.