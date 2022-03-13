ВОЙНА В Украине Ведущий "Орла и Решки" о пережитом в оккупированной Буче: "Заставляли давать автографы под дулом автомата"

2022-03-13 23:00

Евгений Синельников был в заложниках у оккупантов.

Ведущий Евгений Синельников рассказал Славе Демину, что ему пришлось пережить в оккупированной российскими военными Буче.

В программе "Слава+" он рассказал, что российские военные, которые оккупировали его дом, узнавали его и требовали дать автограф.

"Да, меня узнали, говорили: "О-о, "Орел и решка", а дай нам автограф". А потому, что в доме было темно, я пишу ему автограф и он подходит ко мне с автоматом, наводит дуло и включает в себя подсветку. Извините, это п**дец. Не дай Бог кому это пережить", - сказал Синельников.

Синельников с ужасом вспоминает начало войны, когда 24 февраля в независимую Украину агрессивно вторглась РФ. По его словам, ему было очень страшно, когда в первый день летали истребители и самолеты. А затем он начал бояться авиации, потому что эти звуки были самые страшные.