Мир Илон Маск вызвал Путина на бой за Украину

2022-03-14 19:30

 

Миллиардер предложил президенту страны-агрессора выйти один на один, ставка высока — вся Украина.

Глава SpaceX Илон Маск бросил вызов российскому президенту Владимиру Путину сразиться один на один за Украину.

"Я бросаю вызов Владимиру Путину. В единоборстве. Ставка — Украина", — написал Маск в Twitter.

В комментариях миллиардер уточнил у Кремля, тегнув его в Twitter, согласны ли они на поединок: "Вы Вы согласны на этот бой? @KremlinRussia_E".

 Ранее основатель компаний SpaceX и Tesla и изобретатель Илон Маск выразил поддержку Украине, которая воюет против РФ. "Украина, держись", - написал он в соцсети. В следующем твите Маск выразил соболезнования "великим людям России, которые этого (имеется в виду война России против Украины – ред.) не желают".

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