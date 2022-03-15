ВОЙНА В Украине 20-й день героизма: у Зеленского заявили, что крепко держат врага за жабры

2022-03-15 13:33

Михаил Подоляк: «20-й день героизма в стране. Настоящая свобода всегда стоит дорого. Остальные без изменений. РФ и дальше воюет только с мирными городами, уничтожая их ночью ракетами.

Наши военные уверенно избивают россиян по всем направлениям. Партнеры до сих пор скромно стоят в стороне, опасаясь стать глобальными лидерами».

«Мы ведем переговоры, мы имеем результат, мы будем держать врага по всем направлениям. Он будет терять рассудок и дальше и будет пробовать нас сломать, но это не возможно, вы уже это поняли», – заявил советник главы ОП на видео.

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2022-03-15 13:33
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ВОЙНА В Украине

В ВСУ назвали условие участия срочников в войне 2022-03-15 16:30
Враги начали бить по селхозтехнике - но сами станут удобрением для украинских полей 2022-03-15 15:39
Хореограф Дмитрий Дикусар рассказал о том, как выжил оказавшись в эпицентре ракетного удара 2022-03-15 14:04
20-й день героизма: у Зеленского заявили, что крепко держат врага за жабры 2022-03-15 13:33