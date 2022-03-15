ВОЙНА В Украине 20-й день героизма: у Зеленского заявили, что крепко держат врага за жабры

2022-03-15 13:33

Михаил Подоляк: «20-й день героизма в стране. Настоящая свобода всегда стоит дорого. Остальные без изменений. РФ и дальше воюет только с мирными городами, уничтожая их ночью ракетами.

Наши военные уверенно избивают россиян по всем направлениям. Партнеры до сих пор скромно стоят в стороне, опасаясь стать глобальными лидерами».

«Мы ведем переговоры, мы имеем результат, мы будем держать врага по всем направлениям. Он будет терять рассудок и дальше и будет пробовать нас сломать, но это не возможно, вы уже это поняли», – заявил советник главы ОП на видео.