ВОЙНА В Украине В ВСУ назвали условие участия срочников в войне

2022-03-15 16:30

Военнослужащие срочной службы, как правило, проходили службу в тыловых районах. Их привлекут к обороне только в случае начала боевых действий на ранее мирных территориях.



Солдаты срочной службы будут привлечены к обороне государства только в случае боевых действий на ранее мирной территории. Об этом заявил на брифинге 15 марта начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.



"Военнослужащие срочной службы, как правило, проходили службу в частях обеспечения в тыловых районах боевых воинских частей. К задачам в зоне Операции объединенных сил они не привлекались, потому и сейчас их специально в зону эту никто не направляет. Но могут складываться обстоятельства, когда и на уже вчерашней мирной территории будут боевые действия", – отметил Горбач.



Только в таком случае военнослужащие будут привлечены к обороне воинских частей и государства "с оружием в руках", добавил он.



Также представитель штаба Командования Сухопутных войск уточнил, что на период мобилизации освобождение военнослужащих срочной службы, как и призыв на срочную службу, не проводится.



"В целом, прохождение срочной военной службы на период военного времени по законодательству ничем не отличается", – заявил Горбач.



Ранее сообщалось, что на период действия военного положения в Украине военнослужащим срочной службы будут выплачивать дополнительное вознаграждение в размере 30 тысяч гривен ежемесячно.