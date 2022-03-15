ВОЙНА В Украине На один украинский танк - сто танков оккупантов: Зеленский просит Запад усилить помощь

2022-03-15 20:00

Президент попросил увеличить поставки всего вооружения, однако добавил, что жизненно необходимыми для Украины являются именно самолеты.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров усилить помощь Украине, потому что на один украинский танк приходится сто танков оккупантов.

Об этом президент заявил во время выступления на встрече лидеров государств Joint Expeditionary Force. Он поблагодарил стран-партнеров за поддержку, но подчеркнул, что пока ее недостаточно.

"Российскую военную машину еще можно остановить, еще можно остановить убийства людей. И вы видите, как мы боремся, а вместе с вами будет легче точно остановить разрушение демократии. Остановить сейчас, остановить на нашей земле, или они придут также и к вам..."- отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что в арсенале РФ - ракеты, бомбы, вертолеты, танки, диверсанты, а также кибератаки.

"И все будет направлено против Европы, если Украина не выдержит. Поэтому я очень прошу: помогайте себе из-за того, что помогаете нам. Вы знаете, в каком оружиі мы нуждаемся, в каких средствах защиты мы нуждаемся, и что нам жизненно необходимо - это самолеты..."- сказал глава государства.

Он отметил, что украинские военные используют все вооружение, которое удается добыть в качестве трофеев на поле боя, и все, что получают от стран-партнеров, но этого мало.

"Но объем, который вы нам даете на неделю, мы используем за 20 часов... Потому что война жестокая, потому что здесь столько оккупантов. Наши военные называют их "саранча"... потому что на одного человека (украинского военного - УНИАН) минимум 10-20-30 человек (оккупантов - УНИАН). На сегодня на один наш танк - 100 их. И это реальная статистика... Поэтому мы очень хотим, чтобы вы нам помогли", - сказал президент.

Зеленский заявил, что уверен в том, что объем поставок военной помощи Украине можно увеличить.

"Это усилит вашу защиту, вашу безопасность вместе с нашей. Это сделает стабильным мир не только у нас, но и в ваших странах... Наша сила в быстрых действиях, в солидарности и правде. И правда на нашей стороне. Мы можем остановить войну с Россией, чтобы наступил мир, к которому так стремятся украинцы, к которому так стремится мир", - подытожил он.